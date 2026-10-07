Impulsan reconocimiento de charrería y rodeo en Tamaulipas

Méndez Cepeda recordó que durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, la charrería fue declarada patrimonio cultural de Tamaulipas

La diputada local de Morena, Catalyna Méndez Cepeda, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer el reconocimiento de la charrería, la escaramuza y el rodeo como expresiones deportivas y culturales de Tamaulipas.

La legisladora destacó que estas disciplinas forman parte de una tradición que no solo se conserva, sino que también se vive, practica y transmite de generación en generación, con un profundo amor por Tamaulipas y respeto por su cultura e identidad.

Proponen incorporar las disciplinas en la legislación estatal

La propuesta contempla reformar diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, así como de la Ley de Fomento de la Cultura estatal. El objetivo es incorporar expresamente estas actividades en la legislación, además de incluirlas en la planeación deportiva y en las acciones de promoción, preservación, fomento y difusión cultural.

Méndez Cepeda recordó que, en 2023, durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, la charrería fue declarada patrimonio cultural de Tamaulipas mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado. La iniciativa original fue presentada por la diputada Magaly Deandar.

“La legislación reconoce su carácter de patrimonio cultural deportivo; esta iniciativa busca dar un siguiente paso para fortalecer ese reconocimiento e incorporar expresamente sus definiciones y prácticas en la legislación estatal”, señaló la diputada.

Representantes buscan integrar a más jóvenes

Por su parte, Beatriz Cantú Pedraza, integrante de la Escaramuza Charra “Las Generalas”; Mauricio Rodríguez, presidente de la Asociación de Charros “Pedro José Méndez”; y Leonel Anaya Gallegos, presidente de la Asociación de Rodeo Tamaulipas, coincidieron en que la propuesta permitirá integrar a más jóvenes y consolidar estas disciplinas como parte del patrimonio cultural del estado.