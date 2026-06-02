Impulsan programa de reutilización en escuelas de Matamoros

El agua recuperada es destinada para el uso en sanitarios, riego de áreas verdes y labores de limpieza, lo que contribuye a reducir el consumo.

Con el objetivo de fomentar el uso responsable del agua entre las nuevas generaciones, fue puesto en marcha el programa “Agua en la Escuela” en la Escuela Secundaria Federal No. 5 “Macedonio Capistrán de la Garza”, como parte de una iniciativa impulsada por el Departamento de Cultura del Agua de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad.

Este proyecto busca crear conciencia entre estudiantes, docentes y personal educativo sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico, mediante acciones prácticas que permitan su aprovechamiento dentro del entorno escolar.

Como parte de la estrategia, se implementó un sistema de captación de agua que anteriormente se desperdiciaba, principalmente la proveniente del goteo de los aires acondicionados. Este recurso ahora es recolectado, almacenado en tinacos y contenedores, y reutilizado en distintas actividades dentro del plantel.

El agua recuperada es destinada para el uso en sanitarios, riego de áreas verdes y labores de limpieza, lo que contribuye a reducir el consumo de agua potable en la institución.

Para la operación del sistema, se realizó la donación de cuatro tinacos con capacidad de mil 100 litros cada uno, así como dos contenedores de 200 litros, beneficiando directamente a la comunidad escolar.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración de diversas empresas del sector privado, entre ellas Cedro de México, Mopec Security, Soluciones y Servicios del Noreste y Edificaciones y Proyectos Roal, quienes se sumaron a esta iniciativa enfocada en la sostenibilidad.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones no solo representan un ahorro significativo del agua, sino que también fortalecen la educación ambiental en los jóvenes, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida.

El programa resalta que cada gota cuenta y que inculcar estos valores desde la educación básica es una inversión a futuro, en la que la participación de toda la comunidad resulta fundamental para garantizar el cuidado del vital líquido.