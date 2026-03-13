Impulsan prevención para reducir accidentes y defunciones

Autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones para evitar tragedias durante este próximo periodo de Semana Santa

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La titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria en Matamoros, Gilma Alcocer, informó que se mantienen acciones preventivas con el objetivo de reducir accidentes y defunciones durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

La funcionaria señaló que se ha logrado una disminución importante en el número de fallecimientos por accidentes, al pasar de más de 105 casos a 74 en el último registro, lo que representa un avance en las estrategias de prevención que se realizan en coordinación con distintas corporaciones.

Sin embargo, subrayó que el trabajo continúa, ya que el objetivo principal es seguir reduciendo la tasa de mortalidad.

Alcocér explicó que más allá de las defunciones, los accidentes también dejan secuelas graves en las personas afectadas, impactando su salud, estabilidad familiar y economía. En este sentido, destacó que muchos de estos incidentes son prevenibles si se toman las medidas adecuadas.

De acuerdo con datos compartidos por la Cruz Roja, durante 2025 se atendieron alrededor de 682 accidentes automovilísticos, cifra que refleja la magnitud del problema.

No obstante, en lo que va del año únicamente se han reportado dos defunciones derivadas de accidentes automovilísticos, por lo que las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones para evitar tragedias.