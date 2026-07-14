Impulsan obras para reducir inundaciones en Ciudad Madero

Erasmo González Robledo, alcalde de Ciudad Madero explicó que la solución definitiva depende de la construcción de seis grandes drenes pluviales

Catalogado por la Coordinación Nacional de Protección Civil como el municipio con mayor riesgo de inundaciones en la costa de Tamaulipas, Ciudad Madero concentra 54 puntos críticos susceptibles a encharcamientos durante la temporada de lluvias y ciclones, situación que ha llevado a los tres órdenes de gobierno a impulsar un ambicioso proyecto de infraestructura hidráulica para reducir la vulnerabilidad de la ciudad.

Ciudad Madero concentra los mayores riesgos por inundaciones

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que, tras la reciente visita de la coordinadora nacional de Protección Civil y del gobernador Américo Villarreal Anaya a la entidad, se reafirmó que Ciudad Madero representa la zona de mayor riesgo por inundaciones en el estado, debido a sus características geográficas y a la presencia de lagunas y cuerpos de agua interconectados.

Explicó que, mientras se concretan las grandes obras hidráulicas, el municipio mantiene trabajos permanentes de limpieza y desazolve de lagunas y canales naturales para agilizar el desfogue del agua pluvial.

Avanzan trabajos de desazolve y rehabilitación de canales

Uno de los principales avances se registra en la zona de la colonia Hipódromo, donde se rehabilitó el canal que conecta la Laguna de Los Patos con otros vasos lacustres hasta desembocar en la playa Miramar, permitiendo que el agua escurra con mayor rapidez.

"Antes había sectores donde el agua permanecía entre cinco y siete días; con las últimas lluvias, el nivel descendió en cuestión de horas o de un día. No significa que el problema esté resuelto, pero sí que hoy existe una mayor capacidad de desfogue".

Proyectan seis grandes drenes pluviales

Erasmo González Robledo, alcalde de Ciudad Madero explicó que la solución definitiva depende de la construcción de seis grandes drenes pluviales, proyectos ejecutivos que fueron actualizados y ya forman parte del Plan Hídrico Nacional 2024-2030, además de encontrarse en análisis por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Las obras contemplan intervenir las cuencas de La Ilusión, Nuevo Amanecer, Cangrejo 1, Cangrejo 2, Siete y Medio-Hipódromo y la zona de la calle Aldama, consideradas las de mayor incidencia por inundaciones.

La inversión estimada asciende a mil 800 millones de pesos, monto que rebasa la capacidad financiera del Ayuntamiento, por lo que se busca obtener recursos federales mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CONAGUA.

El secretario del Ayuntamiento destacó que el hecho de que los proyectos ya se encuentren registrados dentro de la cartera de inversión federal incrementa las posibilidades de que reciban financiamiento, con la expectativa de lograr una asignación presupuestal a partir del ejercicio fiscal 2027.

Obras buscan reducir riesgos y recuperar espacios naturales

Además del objetivo de reducir los riesgos por inundación, las autoridades municipales buscan que la recuperación de lagunas y canales contribuya a mejorar la imagen urbana, proteger los ecosistemas y consolidar estos espacios como áreas de recreación para las familias.

Con el reconocimiento de Ciudad Madero como el municipio más vulnerable ante inundaciones en Tamaulipas, las autoridades consideran que la ejecución de estos proyectos hidráulicos será determinante para disminuir las afectaciones que, año con año, provocan las lluvias intensas y los fenómenos hidrometeorológicos en decenas de colonias de la ciudad.