Impulsan desarrollo de granjas de ostión en Aldama y San Fernando

Estas actividades forman parte del acompañamiento técnico que se brinda a los productores para asegurar el adecuado desarrollo del cultivo

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, realizó visitas de trabajo en la Barra de San Vicente y en el poblado de Carbonera Norte, en los municipios de Alama y San Fernando, con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer el desarrollo de los proyectos de granjas de ostión.

Durante los recorridos, el equipo técnico implementó diversas acciones orientadas a la preparación de la primera precosecha en las granjas acuícolas que cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado.

Estas actividades forman parte del acompañamiento técnico que se brinda a los productores para asegurar el adecuado desarrollo del cultivo y su futura comercialización.

Por instrucción del secretario de Desarrollo Rural Antonio Varela Flores se llevaron a cabo monitoreos para evaluar los parámetros físico-químicos del agua, lo que permite conocer las condiciones ambientales en las que se desarrollan los ostiones y garantizar que cumplan con los estándares necesarios para su crecimiento y calidad.