Otro de los avances del proyecto es que los productores ya tienen autorización para colocar su producto en el mercado nacional

Tres cooperativas pesqueras de Matamoros se preparan para incrementar su producción de ostión con la incorporación de 108 mil nuevas semillas, una etapa que busca fortalecer esta actividad y convertirla en una fuente de ingresos cada vez más importante para las familias del sector.

Hugo González, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Zona Norte, señaló que el nuevo lote será entregado este martes mediante un esquema de apoyo de los gobiernos estatal y federal. En esta iniciativa trabajan actualmente 60 personas, agrupadas en tres cooperativas con 20 integrantes cada una.

Cooperativas de Matamoros buscan aumentar la producción de ostión

El dirigente pesquero indicó que los resultados obtenidos durante las primeras pruebas permitieron avanzar hacia una etapa de mayor capacidad productiva, por lo que ahora los esfuerzos están enfocados en extender las granjas de cultivo y aumentar la cantidad de ostión disponible para su comercialización.

Otro de los avances del proyecto es que los productores ya tienen autorización para colocar su producto en el mercado nacional, mientras continúan trabajando para cumplir con los requisitos sanitarios que les permitan llegar a compradores de Estados Unidos.

Productores buscan exportar ostión a Estados Unidos

De acuerdo con González, la posibilidad de exportar podría concretarse en un plazo aproximado de dos años. Este paso representaría una oportunidad para ampliar el mercado del ostión matamorense y generar mejores perspectivas económicas para quienes participan en esta actividad.