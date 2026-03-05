Impulsan cartera de obras con más de $500 millones de pesos

Existen grandes empresas interesadas en invertir tanto dentro del recinto portuario como directamente en la ciudad, lo que representa una oportunidad

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que ya fue presentada ante el Gobierno del Estado la cartera de obra correspondiente al ejercicio 2026.

Señaló que, por parte del Ayuntamiento, en las próximas semanas también se dará a conocer la cartera de proyectos que será sometida a aprobación del Cabildo, la cual complementará lo ya planteado a nivel estatal.

Detalló que la propuesta contempla una inversión superior a los $250 millones de pesos para la rehabilitación del drenaje sanitario, así como otros $250 millones de pesos destinados a la reparación y mejoramiento de pavimento en distintos sectores de la ciudad, atendiendo problemáticas prioritarias en materia de infraestructura urbana.

Asimismo, destacó la relevancia del desarrollo del Puerto del Norte, en la zona norte de Tamaulipas, específicamente el Puerto de Matamoros, donde —aseguró— se proyectan importantes apoyos e inversiones.

Indicó que existen grandes empresas interesadas en invertir tanto dentro del recinto portuario como directamente en la ciudad, lo que representa una oportunidad clave para el crecimiento económico y la generación de empleos en la región.