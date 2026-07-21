Impulsan apoyos ante cierres de maquiladoras en Matamoros

Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene una estrategia integral para evitar una mayor afectación laboral, apostando por la diversificación económica

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que su administración trabaja a través de la Secretaría del Trabajo para atender el impacto generado por la salida de maquiladoras en Matamoros, particularmente aquellas vinculadas a la industria del autotransporte.

Buscan nuevas oportunidades para los trabajadores

El mandatario explicó que estos cierres obedecen a factores geoeconómicos y a nuevas disposiciones sobre el contenido de producción que deben cumplir los vehículos a nivel internacional, lo que ha provocado ajustes en este sector. No obstante, aseguró que la situación no ha representado, hasta el momento, un golpe sustantivo en la pérdida de empleos.

“Se están buscando nuevas oportunidades y vocaciones para los trabajadores”, señaló, destacando que el objetivo es reubicar a quienes se desempeñaban en estas empresas dentro de otras áreas productivas.

Como parte de las acciones, Villarreal Anaya indicó que recientemente se contó con la visita de Nacional Financiera, con la cual, en coordinación con municipios como Matamoros, se impulsan apoyos dirigidos a microempresas y pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), fomentando el emprendimiento como una alternativa laboral.

Destinan recursos para proyectos productivos

Detalló que actualmente se dispone de una bolsa cercana a los cuatro mil millones de pesos, integrada con recursos estatales y municipales, destinada a fortalecer proyectos productivos y generar nuevas oportunidades económicas para la población.

Asimismo, el gobernador destacó que el desarrollo de infraestructura será clave para detonar el crecimiento en la región. En ese sentido, mencionó que recientemente fue publicada en el Periódico Oficial la licitación de la carretera del Arco Norte del Golfo de México, una obra que, dijo, permitirá mejorar la conectividad y atraer inversión a esta zona del estado.

Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene una estrategia integral para evitar una mayor afectación laboral, apostando por la diversificación económica, el impulso al emprendimiento y la llegada de nuevas inversiones a Matamoros y Tamaulipas.