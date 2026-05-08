Impulsan apoyo económico para futuros estudiantes de preparatoria

Esto como parte de un programa que ha destinado más de 50 millones de pesos a apoyos sociales y acciones municipales, como infraestructura educativa.

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El alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fábila, destacó que el programa “Ruta Segura, Avanzando por la Educación” tiene como objetivo principal brindar un respaldo económico a estudiantes que concluyen la secundaria y están por ingresar al nivel medio superior.

Durante su intervención, el edil explicó que este apoyo consiste en un incentivo económico de 2 mil pesos que será entregado directamente a las familias, con la finalidad de ayudar a cubrir gastos de inscripción y facilitar la continuidad académica de los jóvenes.

Precisó que en esta etapa inicial se contempla beneficiar a mil estudiantes, lo que representa un alcance significativo dentro de la comunidad estudiantil de Matamoros.

Asimismo, señaló que este programa forma parte de un paquete más amplio de acciones municipales, en el que se han aprobado recursos superiores a los 50 millones de pesos, destinados no solo a apoyos sociales, sino también a mejorar la infraestructura educativa.

En este sentido, Granados Fábila indicó que dichos recursos también se canalizan en obras como construcción de techumbres, aulas, bardas perimetrales y banquetas, con el propósito de dignificar los espacios escolares y fortalecer el entorno educativo.

Finalmente, reiteró que este tipo de iniciativas buscan no solo apoyar la economía familiar, sino también contribuir al desarrollo integral de la juventud y al fortalecimiento del sistema educativo en el municipio.