Impulsan a emprendedores para llegar a cadenas comerciales

Se realizan entrega de apoyos tecnológicos con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los pequeños negocios y facilitar su crecimiento.

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de Reynosa mantiene vigente un programa gratuito dirigido a emprendedores, con el propósito de fortalecer sus negocios y facilitar que sus productos puedan comercializarse en tiendas de conveniencia y cadenas comerciales de mayor alcance.

Los participantes reciben acompañamiento técnico en temas como formalización de negocios, registros fiscales, obtención de códigos de barras y otros requisitos necesarios para integrarse a la cadena de valor y ampliar sus oportunidades de mercado.

El encargado del despacho de Desarrollo Económico y del Empleo, Rodolfo González Núñez, explicó que el seguimiento a los emprendedores es permanente y forma parte de una estrategia que busca consolidar proyectos productivos locales mediante herramientas y asesoría especializada.

Además, señaló que dentro del programa se realizan sorteos de apoyos tecnológicos, como computadoras portátiles y módems inalámbricos, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los pequeños negocios y facilitar su crecimiento.

“Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, le estamos dando seguimiento a cada uno de los emprendedores desde lo que es el apoyo técnico. En el caso de Canasta Básica es un programa también que está dentro de los emprendedores y es el tercer tiraje que se va a realizar donde se les va a hacer un sorteo con la finalidad de regalarles una laptop y un módem inalámbrico”, explicó.

El funcionario destacó que el objetivo es que los emprendedores puedan cumplir con los requisitos necesarios para comercializar sus productos de manera formal y acceder a nuevos espacios de venta.

“Poder accesar a un centro de conveniencia, poder tener un código de barras, un registro, el estar legalizado ante Hacienda como pequeño contribuyente, es un proceso muy largo el que se requiere, pero la verdad los que hemos tenido son procesos que han tenido éxito”, concluyó.

Las autoridades invitaron a los interesados a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno de Reynosa para conocer los requisitos e integrarse a este programa de apoyo al emprendimiento.