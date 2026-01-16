Impulsa Reynosa nuevas prepas y gestiona universidad de la salud

El proyecto se impulsa con el Gobierno de Tamaulipas y en coordinación con instancias federales, con la intención de fortalecer el centro de la ciudad

El alcalde de Reynosa informó que sostuvo una reunión con el secretario de Educación de Tamaulipas para solicitar la autorización y analizar la viabilidad de construir más escuelas de nivel medio superior en el municipio, como parte de una estrategia para ampliar la oferta educativa para los jóvenes.

Nuevas preparatorias con enfoque especializado

El edil explicó que el proyecto contempla la creación de nuevas preparatorias con un enfoque especializado en áreas como el bilingüismo, la robótica y los semiconductores, con el objetivo de alinear la educación a las nuevas demandas del mercado laboral y al desarrollo tecnológico.

Dos nuevas escuelas ya autorizadas

Señaló que el año pasado ya se concretó la construcción de una preparatoria bajo este esquema y que para este año ya fueron autorizadas dos más. Sin embargo, se mantienen gestiones para una tercera, cuya aprobación dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad de personal docente.

Gestión para una universidad pública de la salud

Además, indicó que se trabaja de manera paralela en la gestión ante el Gobierno Federal para la creación de una universidad pública enfocada en el área de la salud, lo que permitiría que estudiantes de Reynosa se formen profesionalmente en este rubro sin salir de la ciudad.

Migración estudiantil por falta de oferta local

El alcalde consideró que actualmente muchos jóvenes migran a otros municipios o estados para estudiar carreras relacionadas con la salud, lo que representa una barrera económica y social para numerosas familias.

Por ello, destacó que el proyecto se impulsa con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas y en coordinación con instancias federales, con la intención de fortalecer el centro de la ciudad y ampliar las oportunidades educativas en un sector considerado prioritario.

Educación como eje estratégico municipal

Finalmente, reiteró que la ampliación de la infraestructura educativa es una de las líneas estratégicas de su administración para fomentar el desarrollo social, profesional y económico de Reynosa.

