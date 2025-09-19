Impulsa Reynosa el desarrollo binacional en encuentro de negocios

El encuentro, organizado por el Consejo de Negocios Regional, tuvo como objetivo detonar oportunidades de crecimiento económico

La ciudad de Reynosa fue sede del Encuentro Regional de Negocios 2025, celebrado este 18 de septiembre, con la participación de empresarios y líderes de México y Estados Unidos.

El propósito del evento fue impulsar inversiones, innovación y desarrollo binacional en sectores estratégicos como logística, manufactura, energía y servicios.

El encuentro, organizado por el Consejo de Negocios Regional, tuvo como objetivo detonar oportunidades de crecimiento económico mediante la vinculación entre empresas, inversionistas, autoridades y representantes de distintos sectores.

El programa incluyó conferencias magistrales con ponentes de talla nacional e internacional.

Entre los temas destacados se abordaron: “Empresas con propósito y liderazgos que transforman regiones”, “Cómo te transformas tú para transformar tu entorno”, “Sinergia fronteriza, oportunidades binacionales” y “Del Plan Nacional a terreno regional”.

Los ejes del encuentro contemplaron la identificación de nuevas áreas de inversión en la frontera, la promoción de alianzas estratégicas, el fortalecimiento del mercado interno, el acceso a programas de financiamiento y la presentación de casos de innovación adaptados a la realidad regional.