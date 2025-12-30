Info 7 Logo
Impulsa Payasos Amigos de Reynosa convivencia y deporte

Por: Víctor Hugo Guerra

29 Diciembre 2025, 14:35

Mediante partidos de futbol generan la participación de las familias, lo que ha despertado mayor interés de niñas y niños por acercarse al deporte

El año 2025 quedó marcado por una iniciativa deportiva impulsada por el Grupo de Payasos Amigos de Reynosa (Grupayar), considerada un ejemplo de convivencia social a través del deporte y la recreación familiar.

El grupo ha estado realizando partidos de futbol con distintos sectores de la comunidad, como el que protagonizaron recientemente con padres de familia y alumnos de la escuela Necaxa, en un encuentro donde predominaron la risa, la sana diversión y el ambiente familiar.

Chechereche, integrante del grupo de payasos, explicó que se trata de encuentros sin carácter competitivo.

“Estamos llevando a cabo partidos amistosos, partidos chuscos. Hemos estado jugando con papás de niños que juegan fútbol, con los mismos niños y ya tenemos una lista de contrincantes”, señaló.

Por su parte, Edson Rodríguez, entrenador del equipo Necaxa, destacó el ambiente que se genera en este tipo de actividades.

“Es un ambiente 100% familiar donde todos se van a reír por cada ocurrencia que tienen los payasos”, comentó.

En estos partidos no se priorizan las jugadas de competencia, sino la convivencia, el compañerismo y la participación de las familias, lo que ha despertado mayor interés de niñas y niños por acercarse al deporte.

Además, este tipo de encuentros fortalece el vínculo entre padres e hijos, al compartir experiencias fuera del entorno cotidiano.

“Los hijos se llevan un bonito recuerdo al ver que sus papás también corren, también se esfuerzan y también se equivocan. Ya estando en la cancha entienden lo que implica hacer deporte”, expresó nuevamente Edson Rodríguez.

Los menores también compartieron su experiencia. Edel, uno de los niños participantes, señaló:

“Mucha felicidad, y aparte de ver a nuestros papás felices jugando, muchas cosas la verdad”.

La iniciativa parte de la idea de que el acercamiento de los menores al deporte y al arte ayuda a mantenerlos alejados de conductas de riesgo, enfoque que también comparten las nuevas generaciones del grupo.

Payín, uno de los payasos participantes, señaló:

“No todo es celular, no todo son redes sociales. Hay que sacar a los niños a un campo de fútbol. Menos niños con celular y más niños haciendo ejercicio”.

David Flores, padre de familia, coincidió en la importancia de estas actividades.

“Es mejor distraernos en otras cosas, en el fútbol o cualquier deporte. Hace falta la alegría en estos tiempos”, expresó.

La iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad y actualmente ya existe una lista de nuevos interesados en participar en estos encuentros.

Finalmente, el grupo lanzó un reto abierto a más equipos y sectores de la sociedad para sumarse a esta dinámica.

“Nuestra intención no es ganar ni competir por un campeonato, es llevar diversión a la gente y promover el deporte entre los niños”, concluyó Chechereche.

