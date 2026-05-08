Impulsa McAllen hábitos saludables en evento deportivo binacional

McAllen fue elegida por México como sede de la Semana Binacional del Deporte, bajo el lema 'Vamos a hacer a nuestra comunidad hispana más sana'

Con el lema “Vamos a hacer a nuestra comunidad hispana más sana”, la ciudad de McAllen celebra haber sido elegida por México como sede de la Semana Binacional del Deporte, evento que reúne a jóvenes deportistas de ambos lados de la frontera.

El mayor de McAllen, Javier Villalobos, señaló que una de las principales preocupaciones es la calidad de la alimentación, debido a que tanto en Tamaulipas como en las ciudades del Valle de Texas se registra un alto índice de enfermedades cardiovasculares en personas cada vez más jóvenes.

Javier Villalobos dijo que “para McAllen, México siempre ha sido muy importante en distintos temas, incluyendo el deporte”, al destacar que ahora se busca combinar la actividad física con acciones enfocadas en la salud y la buena alimentación.

Agregó que “si las personas practican deporte, se mantienen activas y mejoran su alimentación, se puede construir una comunidad hispana más sana”, señalando que ese es uno de los principales mensajes que busca impulsar esta semana binacional.

Por ello, explicó que la Semana Binacional del Deporte también servirá como una plataforma para instalar módulos de orientación y realizar chequeos médicos gratuitos, buscando fomentar hábitos saludables entre la población hispana.

El alcalde comentó que “la buena alimentación de los niños comienza desde el hogar”, al considerar que son los padres quienes deben asumir la responsabilidad de ofrecer alimentos saludables antes de reforzar estos hábitos en las escuelas.

También reconoció que del lado mexicano ya existen planteles educativos implementando acciones para mejorar la alimentación de los estudiantes, confiando en que estos esfuerzos comiencen a reflejar resultados positivos en las nuevas generaciones.