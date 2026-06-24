Impulsa Feria Bicentenario derrama económica en Matamoros

El evento ha logrado atraer visitantes no solo de la región, sino también de otros municipios, ciudades e incluso de lugares en Estados Unidos como Houston.

La Feria Bicentenario continúa posicionándose como un evento exitoso en el municipio, al registrar una importante afluencia de visitantes y una significativa derrama económica en distintos sectores.

La secretaria de Turismo en Matamoros, Miry Leal, informó que tan solo el pasado 21 de junio se tuvo una asistencia aproximada de 40 mil personas, lo que refleja el interés y la respuesta positiva de la ciudadanía hacia este evento.

Destacó que la feria ha generado beneficios directos para la población, entre ellos la creación de más de 400 empleos temporales, así como la participación de alrededor de 150 emprendedores locales, quienes han encontrado en este espacio una oportunidad para impulsar sus productos y servicios.

Asimismo, señaló que el evento ha logrado atraer visitantes no solo de la región, sino también de otros municipios y ciudades como Valle Hermoso, así como de lugares en Estados Unidos como Houston, además de otras entidades del país, lo que fortalece el turismo y dinamiza la economía local.

La funcionaria añadió que la feria ha propiciado movimiento en diversos sectores comerciales, generando un impacto positivo en ventas y consumo. Además, destacó las promociones implementadas para incentivar la asistencia, como el esquema de 2x1 en entradas y ofertas especiales los días miércoles.

Finalmente, Miry Leal reiteró la invitación a la ciudadanía para que continúe asistiendo y disfrute de las actividades programadas, asegurando que la Feria Bicentenario se mantiene como un espacio de convivencia familiar, entretenimiento y desarrollo económico para Matamoros.