Impulsa COBIFER lazos comerciales entre México y Estados Unidos

La nueva mesa directiva trabajará en conectar a la industria con proveedores y talento humano para atraer más inversiones.

Con el objetivo de fortalecer los vínculos empresariales entre México y Estados Unidos, se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo presidente y de los integrantes de la mesa directiva del Consejo Binacional para el Fomento Económico de Reynosa (COBIFER), organismo que reúne a empresarios de ambos lados de la frontera para impulsar negocios, generar empleos y contribuir al desarrollo económico de la región.

Durante el encuentro, Rosendo Eduardo Martínez McDonald, presidente de COBIFER, destacó que Reynosa cuenta con importantes ventajas competitivas para atraer nuevas inversiones y fortalecer las actividades productivas, entre ellas su experiencia manufacturera, empresas de clase mundial, talento, infraestructura, logística, universidades, proveedores y su ubicación geográfica.

“Reynosa tiene muchísimo más por ofrecer, tenemos décadas de experiencia manufacturera, tenemos empresas de clase mundial, tenemos talento, tenemos infraestructura, logística, universidades, proveedores, y una ubicación privilegiada”, señaló.

El presidente de COBIFER consideró que uno de los principales retos no consiste en generar nuevas fortalezas, sino en lograr una mayor conexión entre los diferentes sectores productivos, para aprovechar las capacidades existentes en la región.

“Muchas veces el reto no es crear esas fortalezas, el reto es desconectarlas, conectar a la industria con el talento, a los proveedores con nuevos clientes, a las empresas que buscan crecer con las oportunidades que existen en nuestra región”, agregó.

Al encuentro acudieron empresarios de Estados Unidos, quienes conocieron las ventajas competitivas que ofrece la zona norte de Tamaulipas, particularmente en materia de industria manufacturera y de exportación, de acuerdo con cifras oficiales presentadas durante la reunión.

Por su parte, Humberto Martínez Cantú, presidente nacional de INDEX, destacó la importancia de Tamaulipas dentro del movimiento de mercancías por la frontera norte del país y señaló que diariamente cruzan alrededor de 50 mil camiones por los distintos puntos fronterizos nacionales, de los cuales, según sus cifras, aproximadamente la mitad corresponde a los cruces de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

“De los 50,000 camiones que pasamos diariamente en todo el país por la frontera norte, el 50%, es de aquí de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y tenemos una paz laboral fantástica”, afirmó.

Martínez Cantú también resaltó la participación de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en la economía nacional, al señalar que este sector representa una parte importante de las exportaciones y de la generación de empleos en México.

“En las IMEX exportamos el 62% de todas las exportaciones del país, de esos 62%, la gente que hace que las cosas sucedan tenemos 3.3 millones de empleos directos en todo el país en las IMEX y aparte tenemos otros 6 millones de empleos indirectos”, explicó.

Con la integración de la nueva mesa directiva, COBIFER busca consolidar la cooperación empresarial entre ambos lados de la frontera, facilitando la vinculación entre empresas, proveedores, trabajadores e inversionistas, con la industria manufacturera y de exportación como uno de los principales motores para la generación de empleo y crecimiento económico en la región.