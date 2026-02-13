Impulsa alcalde de Victoria brigadas “Día del Pueblo” en colonias

Brigadas municipales acercan servicios, apoyos y audiencias públicas a colonias de Victoria, con módulos de atención, salud y descuentos para familia

Acerca gobierno municipal a las colonias

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, encabezó la “Jornada del Día del Pueblo” en la colonia Vicente Guerrero, como parte de una estrategia para llevar servicios municipales directamente a los sectores habitacionales y atender de forma directa las necesidades de las familias.

Durante la actividad, el edil explicó que estas jornadas permiten sostener audiencias públicas municipales, donde se escuchan de primera mano las solicitudes ciudadanas y se identifican carencias en cada colonia.

‘Es el día del pueblo y al último tu servidor hace lo que viene siendo las audiencias públicas municipales, estamos gobernando, escuchando, estamos gobernando, obedeciendo a la ciudadanía y al final de cuentas nos damos cuenta de lo que le hace falta a la colonia, que le duele, donde le ayudamos’, señaló.

Instalan módulos de atención y servicios

En la jornada se instalaron módulos de atención ciudadana, mesa de audiencia pública, venta de productos de la canasta básica, servicio médico, exámenes de la vista y venta de lentes a bajo costo.

También se ofrecieron descuentos en el pago de predial y agua, así como actividades recreativas para las familias.

Participan dependencias municipales y DIF

Las actividades contaron con la participación de personal de la Secretaría de Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos, DIF, COMAPA y Tesorería Municipal, en coordinación con el Sistema DIF Victoria, para brindar apoyos y orientación a los habitantes del sector y colonias cercanas.

Buscan recorrer las 550 colonias del municipio

Gattás Báez indicó que el objetivo es mantener estas brigadas de manera constante para cubrir las más de 550 colonias del municipio.

‘Que ahora le llamamos Día del Pueblo pues la idea es para darle la vuelta son 550 colonias si hacemos una o dos por semana pues también si nos tardamos, pero si es constante estas brigadas’, expresó.

Estas jornadas forman parte de una dinámica municipal orientada a acercar el gobierno a la comunidad y fortalecer la atención directa a la población.