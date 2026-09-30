Improvisan aulas en cancha tras cierre de primaria en Veracruz

Casi 200 alumnos toman clases en una cancha luego de que su escuela fuera considerada de alto riesgo; docentes esperan certeza sobre el nuevo plantel

Una cancha improvisada se convirtió en aula para los casi 200 alumnos de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”, ubicada al norte de Veracruz, en el municipio de Pueblo Viejo, luego de que fueran retirados de su plantel por representar un riesgo para estudiantes y docentes.

En el primer día de clases, los maestros colocaron pizarrones en las porterías y acomodaron mesabancos y escritorios para poder iniciar el ciclo escolar.

El plantel fue considerado 100 por ciento riesgoso debido a sus condiciones estructurales. De acuerdo con los docentes, hace más de 20 años Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó de apoyarlo económicamente y el mantenimiento pasó a ser responsabilidad del gobierno de Veracruz.

A partir de entonces, señalaron, el inmueble dejó de recibir mantenimiento y comenzó a deteriorarse hasta presentar las condiciones que llevaron a su cierre.

Improvisan aulas para evitar clases virtuales

Ante la falta de un espacio escolar, los docentes decidieron utilizar una cancha para mantener las clases presenciales durante este ciclo.

“Entonces nos colgamos de ahí, de lo que hubiese para poder colgar pizarrones que probablemente estaban en el aula y que ahorita los tuvimos que sacar… Rescatamos lo que pudimos para poder solventar una necesidad”, dijo Jorge Milton, profesor.

Los docentes rechazaron impartir clases virtuales, pues consideran que el rendimiento escolar podría disminuir. Por ello, permanecerán en la cancha pese a las condiciones del clima.

“Es difícil trabajar en esta área aunque es muy amplia, pero pues las condiciones no se comparan con las de un aula escolar… Hay mucha distracción ya que estamos todos en un área y no tenemos la ventaja de las paredes, ventanas y eso”, destacó el maestro Jorge Luis López.

Escuela fundada en 1910 será demolida

La Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” fue fundada en 1910, durante el inicio del auge petrolero en Veracruz, y será demolida, según notificaron a la comunidad escolar, aunque no se proporcionaron mayores detalles.

“Sí, sí hay tristeza, porque tenemos que llegar a este punto para que alguien nos voltee a ver… Y eso es muy triste porque si desde que iniciamos la gestión nos hubieran hecho caso y hubieran volteado a vernos no estuviéramos en esta situación que estamos ahora”, dijo consternada la directora del plantel, Alma Delia Del Angel, quien tiene más de 20 años en la institución.

Esperan construcción de un nuevo plantel

La comunidad escolar conoce de manera “extraoficial” que podría construirse un nuevo plantel después de demoler la escuela y que incluso existiría un presupuesto para ello.

Sin embargo, los docentes señalaron que no tienen certeza sobre el proyecto y que ninguna autoridad se ha acercado para informarles sobre los siguientes pasos.

A los casi 200 alumnos les cerraron las puertas de su escuela, pero no las ganas de aprender.