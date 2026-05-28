Imponen prisión preventiva a imputado por accidente en Tampico

Durante la audiencia, la representación legal de la familia de la víctima sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar riesgo de fuga

Tras una audiencia de más de siete horas, el imputado fue enviado al CEDES de Altamira luego de que autoridades determinaran riesgo de fuga; es señalado por el accidente ocurrido el 29 de marzo donde murió Ezequiel “N” y dejó múltiples víctimas lesionadas.

Por Bernardo Gallardo Altamira, Tamps. Luego de una audiencia que se prolongó por más de siete horas, un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Juan de Dios “N”, señalado como presunto responsable del delito de homicidio simple derivado del accidente vial ocurrido el pasado 29 de marzo en la colonia Morelos de Tampico, donde perdió la vida Ezequiel “N”, joven que se encontraba esperando su cena en un puesto de tacos cuando ocurrieron los hechos.

Defensa de víctimas argumentó riesgo de fuga

Durante la audiencia, la representación legal de la familia de la víctima sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar riesgo de fuga, argumentando que tras el accidente el imputado abandonó la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto por el abogado Hugo García, mediante seguimientos realizados a través del sistema C5 se determinó que Juan de Dios “N” no fue trasladado a un hospital ni permaneció resguardado en algún domicilio, sino que presuntamente fue llevado fuera del estado, específicamente hacia Veracruz.

"Se suscitó que sí huyó de la persecución penal y por lo tanto existe un riesgo de sustracción de la acción de la justicia".

Amparo perdió efectos durante el proceso

La defensa de las víctimas también señaló durante la audiencia que el imputado compareció anteriormente bajo la protección de un amparo federal; sin embargo, al no cumplir con las condiciones establecidas por la autoridad judicial para mantener vigente dicha protección, ésta quedó sin efectos, permitiendo la imposición de la medida cautelar.

Asimismo, se expuso que dentro de la carpeta de investigación existen señalamientos relacionados con velocidad inmoderada, circulación en sentido contrario y presuntos indicios de consumo de alcohol, además de precisar que, además de la víctima fatal, existen personas lesionadas y afectados por daños materiales derivados del percance.

Imputado permanecerá en el CEDES de Altamira

Tras la resolución judicial, Juan de Dios “N” quedó legalmente detenido y fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, donde permanecerá recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.

La continuación de la audiencia inicial quedó programada dentro del plazo constitucional solicitado por la defensa y será en esa etapa cuando se determine si es vinculado a proceso por los hechos que se le imputan.

Familiares de la víctima manifestaron sentir alivio tras la resolución, aunque señalaron que continuarán buscando justicia hasta la conclusión del caso.