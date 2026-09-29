Implementará el INE nuevos mecanismos de revisión a candidatos

Autoridades electorales informaron sobre la creación de una comisión para detectar posibles irregularidades en las postulaciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) contará con nuevos mecanismos de revisión para detectar posibles irregularidades entre las personas que sean postuladas como candidatas durante el próximo proceso electoral.

Adrián Donato Pérez Carrillo, vocal de la Junta Distrital número 6, con sede en Ciudad Mante, explicó que, derivado de la reforma electoral, ya fue instalada una comisión integrada por consejerías del INE, que emitió lineamientos y revisará información de las candidaturas propuestas por los partidos políticos, mediante intercambio de datos con instituciones como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Aclaró que las observaciones de esta comisión no serán vinculantes, por lo que corresponderá a los partidos políticos decidir si mantienen o retiran una candidatura.

Destacó que este mecanismo representa una de las principales novedades del próximo proceso electoral. Asimismo, llamó a la ciudadanía a distinguir las competencias de las autoridades electorales, pues los casos del ámbito local corresponden al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Recordó que cualquier ciudadano puede presentar quejas o denuncias cuando considere que alguna persona está vulnerando la normativa electoral.