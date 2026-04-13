Implementan transporte exclusivo con descuento para mujeres

El programa ofrece pasaje a mitad de precio en rutas específicas y busca ampliar unidades para fortalecer movilidad y seguridad

El presidente de Matamoros, Alberto Granados Fávila, anunció la puesta en marcha de nuevas unidades de transporte público con tarifa preferencial, destacando que este beneficio será exclusivamente para mujeres.

De acuerdo con lo informado, se han habilitado dos unidades que operarán en seis rutas, ofreciendo un descuento del 50 por ciento en el pasaje, lo que reduce la tarifa a solo seis pesos.

El alcalde explicó que este programa está diseñado específicamente para apoyar a las mujeres, brindándoles una opción de transporte más accesible y segura, gracias a la coordinación con autoridades en materia de seguridad.

Asimismo, señaló que existe la intención de incrementar el número de unidades en el futuro, con el objetivo de ampliar este servicio dirigido únicamente al sector femenino.

Granados Fávila reiteró que esta acción forma parte de las estrategias de su administración para apoyar la economía y mejorar la movilidad de las mujeres en Matamoros.