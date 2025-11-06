Implementan programa para atender rezago educativo en escritura

En el auditorio de la Infoteca municipal se reunieron jefes de sector, supervisores, directores y asesores técnicos pedagógicos que impulsarán las estrategias

Para atender el rezago educativo en el área de la lengua escrita en Preescolar y Primaria, este miércoles dio arranque el Programa de Políticas de Aprendizajes Fundamentales.

Omar Andrés Rosales Reyes, coordinador académico de la Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Básica, señaló que en la reunión se organizaron las herramientas que brinda el programa, a fin de implementarlas en las aulas con la finalidad de impactar en los aprendizajes fundamentales de niñas y niños.

“Hoy hicieron el arranque, se estarán estableciendo fechas en las cuales ellos requieran estar concentrándose para compartir, se han formado equipos aliados entre ellos al interior de los sectores, tendrán reuniones y seguimiento permanente”, expresó Rosales Reyes.

Esta estrategia se implementa por tercer año consecutivo, pero en esta ocasión se hizo la generalización en todas las escuelas primarias públicas de Tamaulipas, con la experiencia de las escuelas que en el año 1 fueron muestreo y escuelas piloto para poder tener la experiencia de la funcionalidad del impacto en el aprendizaje de los alumnos y la formación docente.

“Efectivamente los resultados han sido de gran impacto, por lo cual muchos de los docentes empezaron a integrarse, a sumarse, así como ver los resultados en cuanto a los aprendizajes de los alumnos del proceso en cuanto a la alfabetización inicial de todos ellos. “Los alumnos de educación primaria se han estado enfocando en lengua escrita y se ha disminuido mucho el rezago educativo, y la alfabetización en ellos se ha fortalecido mucho con la política de aprendizajes fundamentales”, aseguró el coordinador estatal.

La política de aprendizajes fundamentales ofrece materiales impresos, que es un kit de alfabetización, pero también le ofrece al docente un manual alineado con la Nueva Escuela Mexicana, que tiene como contenido proyectos educativos.

De la misma forma, les brinda a través de una plataforma digital, materiales de secuencias didácticas en la cual el docente puede encontrar herramientas y planeaciones que van acordes al fortalecimiento no solamente del campo formativo del lenguaje, sino a los campos formativos en general.