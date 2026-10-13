Impartirán taller para crear CV y empleo en Nuevo Laredo

Asistentes a la jornada podrán redactar su solicitud y entregarla a firmas aduanales, de transporte y comercio participantes.

Este miércoles 14 de octubre se realizará en Nuevo Laredo un curso para enseñar a las personas a elaborar el curriculum vitae, a fin de proporcionar la información clara y suficiente que aumente las oportunidades de obtener el empleo deseado.

Esta capacitación se hará en la sala de cómputo de la Biblioteca Octavio Paz, ubicada en la Avenida Emiliano Zapata entre las calles Venustiano Carranza y Gustavo Díaz Ordaz, de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, impartida por la Dirección de Empleo, Comercio y Pymes dentro del programa “Empleo en tu Colonia”.

En la misma biblioteca se ofertarán oportunidades laborales en agencias aduanales, líneas transportistas, empresas comerciales y de servicios, entre otras.

Quienes asistan podrán tomar primero el taller de creación de CV, para elaborar ahí mismo uno que esté claro, profesional y destacando la información y experiencia de cada persona, a fin de fortalecer su vinculación con las empresas solicitantes.

Después podrán dejar su CV en los módulos de las empresas que asistan.

Las vacantes pueden consultarse en línea a través del portal institucional correspondiente.