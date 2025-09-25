Impacta de forma positiva en ecosistema con vivero de manglar

La señora Juana Depa deja de manifiesto su amor por la conservación de la biodiversidad, ya que es una conocedora de las áreas naturales protegidas

En el marco de un proyecto financiado por Pronatura Noreste, doña Juana Dapa, una destacada emprendedora y conservacionista del poblado La Pesca en Soto la Marina, Tamaulipas, ha puesto en marcha un vivero de manglar que está teniendo un impacto positivo en el ecosistema local.

Ella junto con su esposo José Colorado y su hija Melina Colorado Dapa, son férreos promotores de las áreas naturales por convicción.

Incluso Netflix, a través del documental de 30 minutos denominado “Pajareros”, incluye la experiencia de doña Juana Dapa y su amor por la conservación de la biodiversidad, ya que es una conocedora de las áreas naturales protegidas.

Beneficios del manglar

Los manglares son ecosistemas vitales que ofrecen múltiples beneficios, entre ellos:

- Protección contra huracanes: Actúan como barrera natural contra los embates del mar y los vientos fuertes, protegiendo a las comunidades cercanas.

- Prevención de la erosión: Las raíces de los manglares ayudan a estabilizar el suelo y prevenir la erosión causada por las corrientes y marejadas.

- Hábitat para la biodiversidad: Los manglares son un refugio para una gran variedad de especies, incluyendo crustáceos, moluscos, peces y aves.

Conservación y turismo

El vivero de manglar es un ejemplo de cómo la conservación y el turismo pueden ir de la mano.

Doña Juana Depa invita a los turistas a visitar el vivero y conocer sobre la importancia de estos ecosistemas.

La temporada de Semana Santa, los periodos vacacionales o fines de semana, e incluso cualquier día del año, son una oportunidad ideal para que los visitantes se sumerjan en la belleza natural de la región y se concienticen sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

Un Futuro sostenible

El proyecto de doña Juana Dapa es un ejemplo de cómo la pasión y la convicción pueden impulsar iniciativas sostenibles que beneficien al medio ambiente y a las comunidades locales.

Este vivero de manglar es un paso hacia un futuro más sostenible y respetuoso con la naturaleza.