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Illoldi va por la coordinación de la 4T en Ciudad Victoria

Por: Humberto Zúñiga López

12 Octubre 2026, 14:11

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De forma extraoficial se dio a conocer la solicitud del funcionario estatal para registrarse en el proceso interno de Morena.

Illoldi va por la coordinación de la 4T en Ciudad Victoria

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que Luis Gerardo Illoldi pidió licencia para buscar coordinación de la 4T en el municipio de Victoria.

De acuerdo a trascendidos e información interna, será Emanuel Reséndez quien asuma la dependencia si la licencia es autorizada; la separación sería temporal y sin goce de sueldo, aunque no se menciona el término renuncia.

La fuente de la propia dependencia, quien pidió no mencionar su nombre, indicó que la separación sería temporal y sin goce de sueldo, lo cual hasta el momento no se ha oficializado.

Si la licencia es autorizada, Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, asumiría la Secretaría del Trabajo.

Servidores públicos y representantes de elección popular tienen de margen hasta el día 18 de octubre, para renunciar o pedir licencia, según sea el caso, a fin de registrarse para buscar dicha coordinación, lo cual precedería a una precandidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

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