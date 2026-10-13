Illoldi va por la coordinación de la 4T en Ciudad Victoria

De forma extraoficial se dio a conocer la solicitud del funcionario estatal para registrarse en el proceso interno de Morena.

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que Luis Gerardo Illoldi pidió licencia para buscar coordinación de la 4T en el municipio de Victoria.

De acuerdo a trascendidos e información interna, será Emanuel Reséndez quien asuma la dependencia si la licencia es autorizada; la separación sería temporal y sin goce de sueldo, aunque no se menciona el término renuncia.

La fuente de la propia dependencia, quien pidió no mencionar su nombre, indicó que la separación sería temporal y sin goce de sueldo, lo cual hasta el momento no se ha oficializado.

Si la licencia es autorizada, Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, asumiría la Secretaría del Trabajo.

Servidores públicos y representantes de elección popular tienen de margen hasta el día 18 de octubre, para renunciar o pedir licencia, según sea el caso, a fin de registrarse para buscar dicha coordinación, lo cual precedería a una precandidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).