Iglesias se preparan para recibir la llegada de peregrinos

Iglesias en honor a la Virgen de Guadalupe y COEPRIS se preparan para recibir la llegada masiva de peregrinos a partir de este fin de semana.

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 08, 2022, 15:38

De acuerdo a información y estadísticas que dan a conocer los párrocos de los templos en honor a la virgen de Guadalupe, se espera que, a partir de este fin de semana comience la llegada masiva de miles de fieles que acuden a venerar la imagen de la guadalupana, el párroco José Luis Cerra Luna, dijo que en el caso del templo ubicado en la zona centro de Reynosa, se esperan visitantes de ambos lados de la frontera.





“Sobre todo el día 11 de diciembre y el día 12, el año pasado hubo una circunstancia muy especial porque la virgen de Guadalupe como recordamos cayó en domingo, pero esta vez cae el lunes y desde el día 11 acude gran cantidad de fieles a visitar a la virgen, de todas partes de Reynosa, pero también acuden personas del Valle de Texas”, comentó Cerra Luna.

“La sana distancia cuando alguna persona traiga alguna sintomatología, es importante que, si tienen síntomas como escurrimiento nasal, tos, que tenga dolor de cabeza, articulares, pensemos en algún tipo de caso de influenza, o caso de COVID incluso porque se siguen presentando, que conserven todas estas como la sana distancia”, señaló el doctor López.

“Queremos desalentar a aquellas personas que tengan algún problema de enfermedad, una gripa, tos o situaciones de síntomas de este tipo para que no vengan, para que no se pongan ellos en riesgo y no pongan en riesgo a los demás”

“Va hacer vigilancia sanitaria por parte de todos los ambulantes de alimentos que van a estar en el centro de la ciudad, se van a solicitar los certificados de Salud para manejadores de alimentos”

“Por parte de las parroquias hay un decreto de parte del señor obispo que nos invita a no usar ningún tipo de pirotecnia en las peregrinaciones, eso es más difícil de controlar en las peregrinaciones que vienen por su cuenta, pero en la de las parroquias no va a ser posible”

Por tratarse de un evento masivo y aunque ya se han relajado las medidas sanitarias, estará presenta la COEPRIS, así lo da a conocer el doctor Juan Noe López Soto, jefe de esta área en Reynosa, quien recomienda a todos los asistentes a que adopten todas les medidas sanitarias y en caso de presentar síntomas de cualquier enfermedad contagiosa, no asistir a los templos.El párroco solicitó a quienes sientan algún tipo de síntoma que no acudan a los festejos.Dan a conocer también que no habrá filtros sanitarios en las iglesias ni restricción de aforo de asistencia, otro de los puntos de vigilancia será por parte de Alejandro Salazar, jefe de regulación sanitaria de COEPRIS que estarán solicitando que todos los vendedores ambulantes de alimentos, tengan vigente el certificado de salud y cuenten con todas las medidas sanitarias con sus empleados.El padre José Luis Cerra, informa a toda la comunidad de fieles que la diócesis de Matamoros ha determinado que no esta permitido el uso de pirotecnia de ningún tipo durante los festejos en parroquias y trayectos en calles.