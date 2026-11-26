Añadió que el gobierno municipal mantiene abiertos los espacios públicos para que las asociaciones religiosas puedan desarrollar este tipo de actividades

La realización de encuentros religiosos en espacios públicos ha permitido reunir a distintas comunidades de fe en Matamoros, con actividades enfocadas en transmitir esperanza, amor y fortalecer los valores entre la ciudadanía. Durante esta semana, la imagen peregrina de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos recorrió distintas iglesias de la ciudad, acercándose a los fieles católicos.

Iglesias cristianas realizan jornada de oración

A estas actividades se sumó el encuentro realizado el pasado lunes en la plaza principal Miguel Hidalgo, donde iglesias cristianas de Matamoros organizaron una jornada de oración por la ciudadanía, especialmente por las personas enfermas, además de presentar música y danzas como parte de un mensaje de fe y esperanza para las familias.

Al respecto, García Coronado, jefe del Departamento de Asuntos Religiosos del municipio, destacó la importancia de respaldar las iniciativas de las distintas agrupaciones religiosas, al considerar que contribuyen a fortalecer la esperanza, la convivencia y los valores en la sociedad.

Municipio mantiene espacios abiertos para encuentros religiosos

Explicó que este encuentro fue una invitación de la agrupación Pastoras Unidas de Matamoros, que logró reunir a diferentes ministros y pastores de la ciudad. Añadió que el gobierno municipal mantiene abiertos los espacios públicos para que las asociaciones religiosas puedan desarrollar este tipo de actividades.

Finalmente, señaló que existe disposición para continuar apoyando estos encuentros y otras iniciativas de las comunidades religiosas, al considerar que representan oportunidades para fomentar la fe y generar mensajes positivos entre la población.