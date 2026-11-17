Explicó que el encuentro contará con la participación de diversas asociaciones e iglesias, por lo que la invitación estará abierta a toda la población

Las diferentes agrupaciones y asociaciones religiosas de Matamoros preparan un encuentro en la Plaza Principal con el propósito de llevar un mensaje de fe, esperanza y unidad a las familias, ante las dificultades económicas, el desempleo, la depresión y los acontecimientos de inseguridad registrados recientemente en la ciudad.

Encuentro religioso busca brindar apoyo espiritual a las familias

Héctor García Coronado, titular de Asuntos Religiosos del municipio, explicó que esta actividad busca ofrecer a la población un espacio de reflexión y oración colectiva, donde las distintas denominaciones religiosas puedan unir esfuerzos para fortalecer los valores y brindar acompañamiento espiritual a quienes atraviesan situaciones complicadas.

Señaló que las preocupaciones económicas, los problemas de seguridad y las dificultades que enfrenta cada familia generan escenarios de estrés y angustia, por lo que consideran importante acercar a la ciudadanía un mensaje que contribuya a encontrar tranquilidad y fortaleza para enfrentar estas circunstancias.

Explicó que el encuentro contará con la participación de diversas asociaciones e iglesias, sin privilegiar alguna denominación en particular, por lo que la invitación estará abierta a toda la población interesada en participar.

Actividad reunirá a distintas denominaciones religiosas

García Coronado destacó que, aunque la fe no elimina los problemas de manera inmediata, sí puede brindar a las personas una perspectiva distinta para afrontar las adversidades y tomar decisiones con mayor serenidad.

Finalmente, indicó que el Gobierno Municipal, a través de la Jefatura de Asuntos Religiosos, respalda este tipo de iniciativas, siempre en apego a la libertad de culto y con respeto a las distintas expresiones religiosas, al considerar que contribuyen al bienestar y la convivencia de la comunidad.