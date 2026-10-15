Iglesia San Judas Tadeo prepara fiestas y pide seguridad

El padre Lisandro Torres señaló que se contemplan días especiales para la comunidad católica, en los que se espera la asistencia de un importante número

La iglesia San Judas Tadeo se prepara para celebrar sus fiestas patronales, una de las actividades religiosas que reúne a familias y fieles para participar en jornadas de convivencia, oración y celebración en honor al santo de las causas difíciles.

Prevén afluencia de fieles durante las fiestas patronales

El padre Lisandro Torres señaló que se contemplan días especiales para la comunidad católica, en los que se espera la asistencia de un importante número de personas, por lo que también se considera necesario contar con medidas de seguridad que permitan el desarrollo de las actividades en orden.

El sacerdote destacó la importancia de estas celebraciones para fortalecer la fe y la convivencia familiar, al tiempo que hizo referencia a la necesidad de contar con apoyo en materia de seguridad, debido a la afluencia de visitantes que se registra durante las festividades.

Buscan que las celebraciones se desarrollen con seguridad

Las fiestas patronales representan una oportunidad para que los creyentes se acerquen a la iglesia y participen en las actividades religiosas organizadas en honor a San Judas Tadeo, cuya celebración convoca cada año a numerosos devotos.

Por ello, se espera que durante los días de festejo se mantenga la coordinación necesaria para brindar atención a los asistentes y procurar que las actividades se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y seguridad.