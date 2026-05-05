Iglesia eleva llamado por la paz tras muerte de joven en Reynosa

La oración también fue dirigida hacia las autoridades, acompañada de un llamado para que cumplan con su responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad.

El caso de la muerte de Camila, joven que perdió la vida tras ser víctima de la violencia en Reynosa, marcó el inicio de misas en su honor, donde la Iglesia Católica elevó oraciones en medio del dolor que atraviesa la comunidad.

Durante una de estas celebraciones, el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía dirigió un mensaje en el que oró por quienes generan violencia, al señalar que desde la fe católica se mantiene la esperanza en la conversión de las personas.

“Pidiendo a Dios que toque el corazón de aquellos que siembran destrucción, dolor, violencia, muerte, ellos pueden cambiar y pueden recuperar su humanidad”, expresó.

La oración también fue dirigida hacia las autoridades, acompañada de un llamado para que cumplan con su responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para la población.

“También le queremos pedir mucho a Dios que asista a nuestras autoridades para que cumplan responsablemente la obligación que tienen de garantizar a todo el pueblo una vida digna, una vida en paz, una vida segura, que es condición indispensable para que podamos convivir y progresar”, señaló.

El líder religioso, máxima autoridad de la Iglesia en los ocho municipios de la frontera, exhortó además a los fieles a asumir su responsabilidad desde el entorno familiar, promoviendo valores que contribuyan a la reconstrucción del tejido social.

“Cada uno podemos ser constructores de paz… la paz empieza por uno mismo, por la manera en que miramos, hablamos y tratamos a los demás; hay que empezar en casa, necesitamos tomar conciencia de la dignidad de cada persona y respetarnos unos a otros”, concluyó.

El mensaje se dio en un contexto marcado por la exigencia de paz en Reynosa, donde la violencia reciente ha generado un llamado tanto social como espiritual para recuperar la tranquilidad en la región.