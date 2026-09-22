IETAM abre convocatoria para candidaturas independientes

Ramos Charre enfatizó que este proceso requiere que los aspirantes comparezcan formalmente ante el Instituto y entreguen la documentación pertinente

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ha oficializado la convocatoria dirigida a la ciudadanía tamaulipeca interesada en participar en el próximo proceso electoral 2026-2027 bajo la figura de candidatura independiente.

Tras la aprobación de los lineamientos en sesión ordinaria por parte de las y los consejeros electorales, se dio luz verde para que los interesados comiencen los trámites necesarios para concretar su manifestación de intención.

IETAM establece fecha límite para aspirantes

Al respecto, el presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, expresó su expectativa de contar con una nutrida participación ciudadana en esta contienda. Asimismo, recordó que la fecha límite para presentar dicha manifestación de intención es el próximo 1 de diciembre.

Ramos Charre enfatizó que este proceso requiere que los aspirantes comparezcan formalmente ante el Instituto y entreguen la documentación pertinente, entre la cual destaca la constitución legal de una asociación civil, como requisito indispensable.