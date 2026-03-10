Identifican a mujer localizada en brecha al Viaducto Reynosa

La información fue dada a conocer a través de un boletín informativo difundido por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

Familiares de Iris Sosa Santiago confirmaron que el cuerpo localizado hace algunos días en una brecha cercana al Viaducto Reynosa, a la altura de la avenida Las Torres, corresponde al de la señora Iris Sosa.

La información fue dada a conocer a través de un boletín informativo difundido por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, organización que ha acompañado a familias en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

De acuerdo con el comunicado, tras realizarse las diligencias y los procesos correspondientes para la identificación, los familiares pudieron confirmar que el cuerpo localizado en esa zona corresponde a Iris Sosa Santiago.

El colectivo expresó sus condolencias a los seres queridos de la víctima y reiteró su solidaridad con la familia en estos momentos difíciles, al tiempo que subrayó la importancia de continuar con las labores de búsqueda y acompañamiento a las familias que atraviesan por situaciones similares.