Identifican a hombre hallado sin vida en ejido de Reynosa

Los elementos localizaron el cuerpo del hombre, el cual presentaba aparentes signos de violencia, por lo que se procedió a acordonar el área

Mediante publicaciones y fotografías difundidas a través de redes sociales, familiares lograron identificar al hombre que fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia en un terreno del ejido Los Longoria, a un costado del río Bravo, en Reynosa.

La víctima fue identificada como Jesús Melgoza, conocido entre habitantes del sector como “El Güero Melgoza”, quien tenía su residencia en la colonia El Chaparral y era ampliamente conocido entre vecinos de esa zona.

Localizan cuerpo cerca del río Bravo

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este viernes, en un terreno ubicado al fondo de las calles Camino y Serapio Cantú, hasta donde se trasladaron autoridades luego de recibir el reporte sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida.

Al llegar al sitio, los elementos localizaron el cuerpo del hombre, el cual presentaba aparentes signos de violencia, por lo que se procedió a acordonar el área para preservar posibles evidencias.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, así como determinar la identidad y el paradero de los posibles responsables.

La identificación de la víctima permitirá a las autoridades avanzar en las indagatorias y, al mismo tiempo, que sus familiares puedan realizar los trámites correspondientes ante las instancias de procuración de justicia.