José Luis Villaseñor Sánchez, hermano del exalcalde de Río Bravo, resultó lesionado tras el desplome de una aeronave en Apodaca.

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José Luis Villaseñor Sánchez, reconocido agricultor de Río Bravo, Tamaulipas, fue identificado como uno de los pasajeros de la aeronave que se desplomó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El hombre, de 56 años, es hermano de Rogelio Villaseñor Sánchez, quien se desempeñó como alcalde de Río Bravo. Tras el accidente, presentó algunas lesiones y recibió atención de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar. Las autoridades informaron que ninguno de los seis ocupantes sufrió heridas de gravedad y que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

¿Quién es José Luis Villaseñor, agricultor de Río Bravo?

La identificación de Villaseñor Sánchez fue confirmada luego de que desde el día del accidente comenzaran a circular versiones sobre la presencia de un habitante de Río Bravo entre los tripulantes de la aeronave.

Personas que lo conocen lo describen como un agricultor que realizaba viajes para gestionar apoyos destinados al campo de la región. Según los testimonios compartidos en Río Bravo, acudía a dependencias federales para solicitar beneficios para los productores agrícolas.

También se le atribuyen acciones de apoyo a familias y trabajadores del campo, como la entrega de alimentos durante diciembre, masa para preparar tamales y semillas para actividades agrícolas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos específicos del viaje que realizaba cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, habitantes de su municipio señalaron que parte de sus actividades consistían en buscar recursos y apoyos para los agricultores de la zona.

Seis personas viajaban en la aeronave que cayó en Apodaca

El desplome ocurrió alrededor de las 13:52 horas del miércoles 18 de noviembre, cuando la aeronave presuntamente perdió potencia y se impactó después de cruzar la malla perimetral del aeropuerto, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León.

En el avión viajaban dos integrantes de la tripulación y cuatro pasajeros. Los pilotos fueron identificados como David Coronó Cabrero, de 41 años, y Alan Adrián Cuevas Loo, de 25.

Además de José Luis Villaseñor Sánchez, entre los pasajeros se encontraban Armando Ezequiel Mata, de 42 años; Carlos de Alejandro Castillo Pérez, de 40, y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36.

La aeronave involucrada es un Piper Malibu 46, con matrícula XB-MKC. Tras el impacto se produjo un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, corporaciones municipales, Bomberos, Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Fuerza Civil, Defensa, Guardia Nacional y Policía Ministerial, entre otras dependencias.

Los seis ocupantes fueron valorados en el sitio y las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas de gravedad. Las unidades de emergencia permanecieron en la zona para realizar las labores correspondientes y mantener resguardado el lugar del accidente.