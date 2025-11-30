Huye tras impactar su vehículo contra un poste de Ciudad Victoria

De acuerdo con testigos, el presunto responsable conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que decidió huir del lugar dejando a sus acompañantes lesionadas

Dos jóvenes resultaron lesionadas luego de que el automóvil en que se trasladaban fue impactado contra un poste durante la madrugada de este sábado, en calles de Ciudad Victoria.

Esto ocurrió durante las primeras horas del día, donde el conductor del vehículo perdió el control de su unidad al conducir en aparente exceso de velocidad por el 15 Rosales. Al impactarse contra la estructura de concreto, esta resultó dañada debido a que la fuerza del impacto provocó que fues arrancado desde la base.

El responsable de este accidente presuntamente conducía en estado de ebriedad, por lo que al ocasionar este incidente, decidió huir del lugar. Mientras que las dos jóvenes que lo aocmpañaban resultaron lesionadas, por lo que fueron atendidas por paramédicos pertenecientes a la Cruz Roja.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron hasta el lugar para realizar las labores correspondientes y lograr identificar al conductor responsable.