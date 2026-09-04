Humberto Prieto pide esperar tiempos electorales en Tamaulipas

El presidente del Congreso estatal llamó a diputadas y diputados a mantener el trabajo legislativo mientras se definen las reglas del proceso 2026-2027

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, diputado Humberto Prieto Herrera, señaló que todavía no es momento de tomar decisiones sobre las aspiraciones políticas expresadas por algunas diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias.

Al asistir al segundo informe de actividades de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizado en el Polyforum La Fe, el legislador fue cuestionado sobre si quienes busquen participar en el próximo proceso electoral local deberían renunciar a sus cargos para dedicarse a actividades proselitistas.

Prieto Herrera indicó que será necesario esperar el inicio formal del proceso electoral 2026-2027, previsto para el próximo 13 de septiembre, así como la publicación de la convocatoria y las reglas correspondientes.

“Todavía no son los tiempos, hay que esperar las reglas del juego y, una vez que se publique la convocatoria, que cada quien tome la decisión que tenga que tomar”, expresó.

El presidente de la Junta de Gobierno agregó que, por ahora, las diputadas y los diputados deben concentrarse en sus responsabilidades dentro del Congreso estatal.