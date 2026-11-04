Humberto Prieto pide aclarar muerte de una niña en Matamoros

Carlos Arturo Pancardo Escudero, Prieto Herrera indicó que cualquier integrante del gabinete puede ser llamado a rendir cuentas

El presidente del Congreso de Tamaulipas, diputado de MORENA, Humberto Prieto Herrera, afirmó que el caso de Matamoros, donde murió una niña de siete años durante hechos en los que presuntamente habrían participado elementos de la Guardia Estatal, debe investigarse y aclararse. Señaló que las autoridades deben determinar qué ocurrió y si se siguieron los protocolos correspondientes.

Prieto no descarta una comparecencia de Seguridad Pública

Sobre la posibilidad de que el Congreso cite a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Prieto Herrera indicó que cualquier integrante del gabinete puede ser llamado a rendir cuentas y que no se descarta analizar esa opción. “Ojalá la Secretaría de Seguridad Pública nos dé la versión de sus hechos”, expresó.

En cuanto a señalamientos sobre una posible colusión de mandos de la Guardia Estatal con grupos delictivos, el legislador dijo que deben presentarse pruebas o una denuncia para que se investigue. Añadió que, si se acredita alguna participación, tendrá que haber consecuencias.

Pide a escoltas respetar la labor de los medios

Prieto Herrera hizo un exhorto a los secretarios del gabinete para que indiquen a sus escoltas que respeten la labor de los medios de comunicación y no impidan su trabajo. Reiteró su respaldo a la libertad de expresión y sostuvo que el micrófono es una herramienta para preguntar, no un arma.