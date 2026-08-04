Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones en México

El principal y más histórico decomiso de huachicol fiscal en la zona conurbada de Tampico y Altamira ocurrió el 19 de marzo de 2025

Inició como un robo hormiga, hasta evolucionar en un negocio concreto de contrabando masivo de combustible importado desde Estados Unidos para no pagar impuestos… el huachicol fiscal.

Conforme lo divulgado años atrás se dice que se impulsó el control de las rutas de Pemex….después se vivió el episodio de tomas clandestinas del país antes de extenderse a Puebla, Guanajuato e Hidalgo.

Histórico decomiso de combustible en Tampico y Altamira

El principal y más histórico decomiso de huachicol fiscal en la zona conurbada de Tampico y Altamira ocurrió el 19 de marzo de 2025.

En esa fecha arribó un buque con bandera de Singapur y combustible ilegal al puerto, cuyo aseguramiento fue anunciado oficialmente por las autoridades federales a finales de ese mismo mes, el 31 de marzo de 2025.

Diez millones de litros de diésel fueron asegurados…al menos esa cifra fue la oficial.

Investigaciones exhibieron redes y complicidades

Las órdenes de aprehensión y vinculación contra exfuncionarios de la ASIPONA y de la Aduana Marítima de Tampico se continuaron ejecutando hacia septiembre de 2025…hubo cambios.

Redes y complicidades salieron a flote y nombres también…

Investigaciones federales revelaron que mandos y personal de aduanas permitían la descarga de barcos a cambio de sobornos millonarios, declarando sustancias distintas al diésel para burlar al fisco…se supo en todo el mundo.

Huachicol fiscal deja quebranto millonario

El daño acumulado por el huachicol fiscal en México asciende a unos 600,000 millones de pesos, con un quebranto anual estimado en aproximadamente 200,000 millones de pesos para las finanzas públicas.

Esto equivale a una gran parte del gasto federal destinado a programas sociales o supera por amplio margen otros desfalcos históricos del sector público.