Hospital Regional de Pemex aplica vacuna contra sarampión

En coordinación con el Gobierno Federal, el Hospital Regional Reynosa de Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza la aplicación de la vacuna contra el sarampión como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de la población en Reynosa.

Objetivo de la jornada de vacunación

La campaña, desarrollada por el hospital en coordinación con el Gobierno de México, busca reducir el riesgo de transmisión del sarampión entre la población derechohabiente y sus familias.

Personas beneficiadas por la vacunación

La jornada está enfocada en la protección de niñas y niños a partir de seis meses de edad, así como en adultos menores de 50 años que no cuenten con su esquema completo de vacunación.

Horario y módulo de atención

El personal médico aplica la vacuna en un módulo instalado en la entrada del nosocomio, de lunes a viernes de 07:15 a 14:30 horas, brindando atención tanto a trabajadores como a sus familiares.

Coordinación y compromiso de Pemex

El Departamento de Medicina Preventiva coordina la atención a las personas que acuden a vacunarse. Pemex destacó que garantizar el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores y familias es una prioridad, por lo que promueve de manera permanente este tipo de acciones preventivas en salud.