La décima edición del festival presenta 120 cortometrajes y 10 largometrajes, con Honduras como país invitado de honor, en Tamaulipas

En su décima edición, el Festival Internacional de Cine en Tamaulipas recibió a cineastas hondureños para presentar 120 cortometrajes y 10 largometrajes de diversas temáticas.

Honduras, país invitado de honor, provocó sinergia para conocer ideas, voces y actuación de quienes forman parte de la cinematografía.

A su arribo, los representantes del cine hondureño dijeron estar felices de poder mostrar su profesionalismo y creatividad.

Carlos Adrián Contreras, organizador del Festival Internacional que se desarrolla del 26 al 28 de noviembre, externó agradecimiento porque la cultura del cine siga transmitiéndose.

Carlos Membreño, director cinematográfico, dijo que la invitación a Honduras responde al interés de fortalecer los vínculos entre las cinematografías latinoamericanas y dar visibilidad a realizadores emergentes.

Intercambiaron obsequios y se proyectaron en cines locales 3 cortometrajes inaugurales: “El paraíso de los gatos”, “Karol” y “The Fish and I”.

Este martes continúa el ciclo de cortos y largometrajes en sedes de Ciudad Madero.