Homicida en Texas es detenido en puente Juárez-Lincoln

Un hombre buscado por un presunto homicidio en Fort Worth, Texas, fue detenido este martes en el Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”, por oficiales de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP.

La aprehensión del fugitivo ocurrió este 26 de agosto, cuando oficiales en el Puerto de Entrada remitieron a Hugo Francisco Garza Muñoz, ciudadano estadounidense de 25 años de edad, a una inspección secundaria, ya que viajaba como pasajero en un autobús comercial.

La verificación biométrica a través de las bases de datos de las autoridades, confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por homicidio/asesinato con sobredosis, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Tarrant en Fort Worth, Texas.

Según la definición de asesinato del Código Penal de Texas, Sección 19.02 (a) (4), una persona comete homicidio criminal si, intencional o conscientemente, fabrica o distribuye una sustancia controlada incluida en el Grupo de Penalización 1-B según la Sección 481.1022 del Código de Salud y Seguridad, en violación de la Sección 481.1123 del mismo código, y fallece como resultado de inyectar, ingerir, inhalar o introducir en su cuerpo cualquier cantidad de la sustancia controlada fabricada o distribuida por el autor, independientemente de si la sustancia controlada se usó sola o con otra sustancia, incluyendo una droga, adulterante o diluyente.

Como este arresto, han ocurrido otros en los puentes internacionales.

Esto se debe a que los agentes cuentan con acceso al Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.

Según información del centro, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.

“Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal”, indica un comunicado de CBP.

Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo, destacó que los oficiales siempre se mantienen firmes en su misión de identificar y arrestar a quienes intentan evadir la justicia cruzando la frontera.

“La aprehensión exitosa de este individuo demuestra la diligencia de nuestros oficiales. La CBP se mantiene firme en su misión de identificar e interceptar a quienes intentan evadir la justicia, garantizando que los fugitivos que enfrentan cargos graves comparezcan ante las autoridades competentes”.