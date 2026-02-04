Hombre termina atropellado por no usar puente peatonal en Reynosa

Tras el impacto, el hombre fue proyectado varios metros y quedó inconsciente sobre el pavimento. El conductor de la unidad involucrada se dio a la fuga

Un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad resultó gravemente herido tras ser atropellado la tarde de este martes cuando intentaba cruzar el bulevar Hidalgo sin utilizar el puente peatonal, frente al centro comercial Soriana Hidalgo.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando el peatón salió del establecimiento y trató de cruzar de sur a norte la vialidad, siendo embestido por un vehículo Ford Fusion, color gris que opera como taxi de aplicación, que circulaba de poniente a oriente.

Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia y protegieron al lesionado para evitar otro accidente.

Paramédicos de Protección Civil trasladaron al herido de urgencia al Hospital General, donde permanece en estado grave. Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el cierre parcial de la circulación y tomaron conocimiento de los hechos.