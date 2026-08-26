Hombre sobrevive tras caer del Puente Tampico

De manera preliminar, se indicó que el hombre atravesaba por problemas personales, entre ellos una ruptura sentimental y su baja de la universidad

Un hombre sobrevivió tras caer desde el Puente Tampico hacia el río Pánuco y fue rescatado con vida por cuerpos de auxilio, aunque presentó diversas lesiones.

El hombre, identificado como Ian Daniel “N”, fue localizado después de la caída y recibió atención de elementos de la agrupación Voluntarios en la Zona.

De acuerdo con los primeros reportes, presentaba golpes en la nuca, dolor abdominal y múltiples hematomas en ambos brazos.

Al momento de ser atendido, sus signos vitales se encontraban estables, con una presión arterial de 130/80, frecuencia cardiaca de 100 y saturación de oxígeno de 95 por ciento.

Enrique Sierra, coordinador de Voluntarios Zona Sur, informó que el hombre fue auxiliado en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

De manera preliminar, se indicó que el hombre atravesaba por problemas personales, entre ellos una ruptura sentimental y su baja de la universidad. Además, señaló que no contaba con servicio médico, por lo que se solicitó apoyo para garantizar su atención hospitalaria.