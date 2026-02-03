Hombre pierde la vida tras presunto ataque armado en Matamoros

El fallecido se encontraba a bordo de una camioneta al momento en que recibió los impactos de bala, en la colonia San Francisco

Un hombre perdió la vida luego de recibir impactos de bala cuando se encontraba a bordo de su camioneta, en la colonia San Francisco de Matamoros; de manera presunta, el fallecido habría sido abatido por elementos de la Guardia Estatal.

La víctima fue identificada como Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años de edad. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial para esclarecer los hechos y confirmar las circunstancias de lo ocurrido.

En el sitio se mantiene la presencia de elementos de la Guardia Estatal, así como personal de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Asimismo, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la situación y a mantenerse informada a través de canales oficiales.