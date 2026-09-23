Hombre muere tras sufrir un infarto en el centro de Tampico

Ciudadanos solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, movilizándose en primera instancia integrantes de Voluntarios Zona Sur

Mientras caminaba por las calles del centro de Tampico, un hombre, lamentablemente, encontró la muerte al sufrir un infarto.

Pese a los esfuerzos de paramédicos у brigadistas voluntarios que acudieron para brindarle atención, nada más se pudo hacer.

Hombre presenta molestias mientras caminaba por Tampico

El incidente ocurrió poco antes del mediodía sobre la calle César López de Lara, donde, de acuerdo con testigos, el hombre comenzó a manifestar fuertes molestias en el pecho mientras caminaba.

Ciudadanos solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, movilizándose en primera instancia integrantes de Voluntarios Zona Sur, quienes iniciaron maniobras de reanimación.

Declaran al hombre sin vida en el lugar

El hombre, cuya identidad no había sido establecida, fue declarado sin vida en el lugar. Su cuerpo permaneció cubierto mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia.