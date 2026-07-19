Hombre muere arrollado por tren en cruce de Los Fresnos

Las diligencias buscarán esclarecer si se trató de un accidente o si existe alguna circunstancia adicional relacionada con la muerte

Un hombre de aproximadamente 30 años murió durante la mañana de este sábado, luego de ser embestido por un tren en el cruce del Eje Vial Lázaro Cárdenas y la calle Ferronal, en el fraccionamiento Los Fresnos.

La víctima permanece sin identificar

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba sobre las vías cuando ocurrió el impacto, por lo que quedó sin signos vitales en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su identidad.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, peritos en criminalística y elementos del Servicio Médico Forense acudieron al sitio para procesar la zona, recabar indicios y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Fiscalía investiga las circunstancias del deceso

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para establecer la mecánica de los hechos y determinar por qué la víctima se encontraba sobre las vías.

Las diligencias buscarán esclarecer si se trató de un accidente o si existe alguna circunstancia adicional relacionada con la muerte.