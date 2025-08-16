Hombre intenta ingresar a domicilio con un machete en Reynosa

Según los afectados, el mismo hombre ingresó anteriormente al domicilio para robar pertenencias, pero no denunciaron los hechos por miedo a represalias.

Un hombre alarmó a los habitantes de una vivienda cuando intentó ingresar utilizando un machete en Reynosa, Tamaulipas.

Por fortuna, el hombre originario de Honduras fue detenido por elementos de la Guardia Estatal en el lugar.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en un domicilio de la calle Las Azaleas, en la colonia Vista Hermosa.

Información preliminar señala que el detenido identificado como Leonardo "M" amenazó a los residentes con un machete para ingresar al domicilio.

Las autoridades informaron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad en segundo grado, además de alguna sustancia tóxica al momento de los hechos.

Según los afectados, el mismo hombre ingresó anteriormente al domicilio para robar pertenencias, pero no denunciaron los hechos por miedo a represalias. Sin embargo, por la reincidencia y la violencia en esta ocasión dieron aviso a las autoridades.

El detenido fue trasladado a la Delegación de Seguridad Pública #12, donde quedó a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.