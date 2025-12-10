Hombre golpea a su esposa afuera de la Fiscalía en Tamaulipas

Un hombre fue detenido después de golpear a su pareja frente a las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal, incidente ocurrido la mañana de este martes en Monclova.

La agresión se registró cuando la mujer exigía las llaves de una motocicleta y de la vivienda familiar, solicitud que el individuo rechazó de manera violenta inmediatamente.

El hombre lanzó un puñetazo directo hacia la víctima, quien no logró esquivarlo, recibiendo el golpe en la cabeza ante la presencia de testigos circunstanciales.

Tras la agresión, el responsable huyó momentáneamente del sitio, abandonando a la mujer en evidente estado de dolor y shock por el impacto recibido.

Minutos más tarde, el agresor decidió regresar al lugar, sin percatarse de que agentes de la AIC ya estaban alertados por lo sucedido previamente.

Antes de que pudiera reencontrarse con su pareja, dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo interceptaron y procedieron a su inmediata detención.

El detenido fue trasladado a los separos de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La víctima fue asistida por personal de la Fiscalía, quienes la acompañaron para iniciar la denuncia correspondiente por violencia familiar o posible violencia de género.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de conductas deben denunciarse de inmediato, pues representan riesgos significativos para la integridad física y emocional de las víctimas.

El incidente ocurrió a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía, lo que permitió una rápida respuesta por parte de los agentes investigadores presentes.

Elementos de la FGE señalaron que este caso será tratado con perspectiva de género, conforme a los protocolos actuales aplicados en situaciones de violencia contra mujeres.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier manifestación de agresión doméstica, recordando que la intervención oportuna puede evitar consecuencias más graves.