De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el hombre se encontraba en su vivienda acompañado de su pareja cuando ocurrió el incidente

Un hombre de 62 años falleció durante las primeras horas del martes, luego de sufrir un desvanecimiento repentino en su domicilio y ser trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales. El caso fue notificado a las autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones para determinar las causas del deceso.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el hombre se encontraba en su vivienda acompañado de su pareja cuando ocurrió el incidente.

Vecinos apoyaron en el traslado al Hospital Materno Infantil

Ante la situación, su pareja solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 y también pidió ayuda a vecinos, quienes intervinieron para intentar auxiliarlo y facilitar su traslado a un hospital.

Debido a la urgencia, el hombre fue llevado en un vehículo particular al Hospital Materno Infantil, donde fue recibido por personal médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos de atención, los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales, por lo que se notificó el fallecimiento a las instancias correspondientes.

Estudios forenses determinarán las causas de la muerte

Tras recibir el reporte, agentes investigadores acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las diligencias necesarias. Durante la primera revisión no observaron a simple vista indicios relevantes de violencia en el cuerpo, aunque esta circunstancia no fue suficiente para establecer las causas del fallecimiento.

Por ello, solicitaron la intervención de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, cuyos especialistas se encargarán de realizar los procedimientos correspondientes y los estudios necesarios para determinar qué provocó la muerte del hombre.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación y esperan los resultados de las diligencias forenses para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente si el fallecimiento estuvo relacionado con alguna condición médica o con otro factor, por lo que serán los estudios periciales los que permitan conocer las causas precisas.