Hombre asalta sex shop en Matamoros y hace tocamientos a empleada

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad del propio establecimiento, material que ya forma parte de las investigaciones para dar con el responsable.

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Un violento asalto a un establecimiento comercial en Matamoros, Tamaulipas, dejó como saldo a una empleada afectada y generó la movilización de autoridades.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre ingresó al negocio ubicado sobre la avenida Sendero Nacional y, mediante amenazas, despojó a la trabajadora de dinero en efectivo. Durante el atraco, el agresor también incurrió en conductas de carácter sexual en contra de la empleada.

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad del propio establecimiento, material que ya forma parte de las investigaciones para dar con el responsable.

Víctima sufrió crisis nerviosa

Tras cometer el delito, el sujeto huyó del lugar con rumbo desconocido. La empleada afectada presentó una crisis nerviosa, por lo que fue atendida por paramédicos que acudieron para brindarle auxilio.

Elementos de las autoridades ministeriales se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias.

Identifican a presunto responsable

De manera preliminar, el presunto agresor ha sido identificado como Manuel Alejandro Mora, quien ya es buscado por las autoridades.

Posibles delitos y consecuencias legales

En Tamaulipas, este tipo de hechos puede ser investigado como robo con violencia y abuso sexual, delitos que son considerados graves.

El robo cometido con intimidación puede derivar en penas de prisión que aumentan dependiendo de la violencia ejercida, mientras que el abuso sexual contempla sanciones adicionales, especialmente cuando ocurre en el contexto de otro delito.

Las autoridades continúan con las indagatorias para dar con el responsable y determinar su situación jurídica conforme a la legislación vigente.